Appena scarcerato | aizza il cane contro i turisti per rapirli Due arresti a Roma

(Di lunedì 23 aprile 2018) Uno dei due distraeva i malcapitati chiedendo loro una sigaretta, il complice passava all'azione impossessandosi con violenza di oggetti preziosi, ildi grossa taglia spaventava le persone rapinate impedendo la loro reazione. Era una tecnica ormai consolidata quella adottata dai due malviventi, di origine egiziana, tratti in arresto in serata dalle pattuglie dei commissariati Viminale e Fidene nella zona della Stazione Termini a. Vittime di turno una coppia diche, camminando su via Giolitti, sono stati fermati con la solita scusa dai due malviventi e rapinati di una collana d'oro.Sul posto, però, erano attivi i servizi dillo del territorio pianificati dalla Questura, ed una pattuglia del commissariato Viminale, transitando nella via, ha subito notato iin difficoltà e li ha fermati per capire cosa fosse successo. I due hanno raccontato la ...