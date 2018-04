Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini | il 23 aprile arrivano Giancarlo De Cataldo e

romadailynews

: Criminali E Bastardi Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini lunedì 23 aprile alle 19 Officina delle Arti Pier Paol… - UnfoldingRoma : Criminali E Bastardi Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini lunedì 23 aprile alle 19 Officina delle Arti Pier Paol… - ACiavula : Caulonia, l'Officina delle Idee a colloquio con la responsabile dell'area economico finanziaria ribadisce il suo no… - officinafavole : I COLORI DELLE EMOZIONI | Officina delle Favole -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Una primavera ricca di eventi fiorisce nell’HUB culturale della Regione Lazio. Il mese diriserva infatti una serie di appuntamenti da non perdere: spettacoli teatrali, concerti e incontri speciali, tutti come sempre rigorosamente gratuiti. Lunedì 23alle 19 è previsto l’incontro “Criminali e bastardi. Come i romanzi di successo diventano sceneggiature”. I celebri scrittoriDee Maurizio de Giovanni dialogheranno sul rapporto tra scrittura, cinema e serie tv e racconteranno come le parole di un romanzo si possano trasformare per il grande e piccolo schermo, arrivando a realizzare dei veri e propri cult. A moderare l’incontro Tosca, Massimo Venturiello e Felice Liperi. 23 APR // ORE 19:00 // INCONTRI //PRESENTAZIONI Criminali e bastardi Come i romanzi di successo diventano sceneggiature Intervengono:De ...