Oltre 5mila firme del 5 per mille per i letti elettrici che servono al nuovo ospedale

Fisco : 45% dichiarazioni fino a 15mila euro - lo 0 - 1% Oltre 300mila | Il reddito medio sfiora i 21mila euro : Fisco: 45% dichiarazioni fino a 15mila euro, lo 0,1% oltre 300mila | Il reddito medio sfiora i 21mila euro Fisco: 45% dichiarazioni fino a 15mila euro, lo 0,1% oltre 300mila | Il reddito medio sfiora i 21mila euro Continua a leggere

Fisco : quasi un italiano su 2 dichiara meno di 15mila euro - 0 - 1% Oltre 300mila : E' quanto emerge dalle rilevazioni del ministero dell'Economia analizzando le ultime dichiarazioni Irpef delle persone fisiche presentate nel 2017, anno di imposta 2016. Nella fascia tra 15 e 50mila ...

Fisco : 45% dichiarazioni fino a 15mila euro - lo 0 - 1% Oltre 300mila : Il 45% dei contribuenti italiani dichiara fino a 15mila euro e versa il 4,2% dell'Irpef totale, mentre le persone con oltre 300mila euro di reddito sono 35mila (pari allo 0,1%). E' quanto emerge dalle rilevazioni del ministero dell'Economia analizzando le ultime dichiarazioni Irpef delle persone fisiche presentate nel 2017, anno di imposta 2016. Nella fascia tra 15 e 50mila euro si colloca invece il 50% dei contribuenti che versa il 57% ...

Morbillo - Oltre 5mila casi in un anno : 7 morti dal 2017 - : La maggior parte dei casi in Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia. E' stato l'incremento dei casi nei primi mesi dello scorso anno a indurre il ministero della Salute a ...

Pensioni anticipate e APE volontaria : inviate Oltre 15mila domande Video : Cresce il numero di domande di certificazione depositate con il fine di ottenere il pensionamento anticipato tramite l'APE volontaria [Video]. Ricordiamo che il meccanismo consente l'uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione, pur accettando una penalizzazione dovuta per il rimborso del prestito ventennale collegato alla misura. Di fatto l'opzione sembra risultare particolarmente gradita per via dei ...

Vaccini - "in Lombardia Oltre 25mila studenti non in regola" : i dati arrivati in Regione : Solo 1.965 scuole su 10.729 hanno inviato gli elenchi all'Ats. L'assessore al Welfare sui rischi per chi non ha portato la documentazione richiesta entro il 10...

Vaccini - Lombardia : Oltre 25mila non hanno presentato la documentazione richiesta : “Secondo gli elenchi forniti alle nostre Ats da 1.965 su 10.729 strutture scolastiche della Lombardia – tra asili nido, scuole materne, elementari, primarie e secondarie – sono complessivamente 25.599” i bambini e ragazzi fino a 16 anni “che non hanno presentato la documentazione richiesta alla data del 10 marzo in virtù della legge sull’obbligo vaccinale“: lo rende noto l’assessore al Welfare ...

Vaccini - "in Lombardia Oltre 25mila studenti non in regola" : i dati della Regione : L'assessore al Welfare sui rischi per chi non ha portato la documentazione richiesta entro il 10 marzo: fino ai sei anni si resta fuori scuola, poi sanzioni...

Migranti : Oltre 5mila fermati in Turchia : ANSA, - ISTANBUL, 12 MAR - Le autorità in Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 5.371 Migranti e rifugiati, che cercavano di attraversare illegalmente le frontiere con l'Unione europea o di ...

Giovane - ricchissima - guadagna Oltre 5mila euro a settimana e i clienti non riescono più a fare a meno di lei. Il motivo? È lei stessa a svelarlo (senza pudore) : Una vita fatta di cene stravaganti, in ristoranti esclusivi servita dai cuochi migliori del mondo, appena scesa o prima di salpare in mare a bordo di un lussuoso yacht. O di andare a dormire in un hotel a cinque stelle, circondata da ogni genere di comfort. E ancora, voli privati attraverso ogni angolo del pianeta. Bella Laroue, 22 anni, affronta così le sue giornate: un racconto che pare scritto soltanto per suscitare l’invidia ...

Imprese italiane - la grande fuga : Oltre 35mila partecipazioni all'estero. Ma c'è anche chi torna : A eccezione della Romania, nelle primissime posizioni scorgiamo i paesi con i quali i rapporti commerciali sono da sempre fortissimi e con economie tra le più avanzate al mondo". Le regioni italiane ...

Casamassima - per Mondo Convenienza Oltre 35mila persone all'inaugurazione : 35.000 persone all'inaugurazione - Degustazioni, spettacoli, giochi e distribuzione di gadget hanno scandito la manifestazione inaugurale svoltasi dal 15 al 18 febbraio. Più di 35.000 persone hanno ...