Fuorisalone | il design è giovane | cosa vedere a Lambrate

Fuorisalone : in mostra l’arte cinese all’Asian Design Pavilion : Anche la grande arte contemporanea cinese al Fuorisalone: presso l’Asia Design Pavillon (al grande hangar espositivo del Megawatt Court di via Watt 15, Milano) e con il Patrocinio del Comune di Milano saranno ospitate le opere di due degli artisti più importanti della cena contemporanea cinese. Zhangh Hongmei, reduce di oltre un mese di mostre, grandi installazioni presso l’Università ed eventi di grande successo a Torino, porterà a ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Fuorisalone - dal Superloft all'eco design : cosa vedere in zona Tortona - : una delle tappe irrinunciabili per gli amanti del design. Ecco alcune delle più belle esposizioni e eventi in programma fino al 22 aprile nell'area tra Porta Genova, via Tortona e via Savona

Design Tour with SEAT Arona : il Fuorisalone on the road : Frizzante, colorato e divertente: è così il Fuorisalone milanese. Che di anno in anno colonizza nuove zone della città e si arricchisce di nuovi appuntamenti e installazioni. Difficile, se non impossibile, districarsi tra le migliaia di eventi per scovare le vere chicche. Così, affinché la settimana non diventi un Tour de force ma, piuttosto, un piacevole Tour nel mondo del Design vi daremo una mano. Infatti, la redazione di Vanity Fair ...

Fuorisalone : sostenibile e femminile - ecco design brasiliano : Già in prima linea nel superare le barriere del mondo del design, con i capolavori modernisti di Oscar Niemeyer, oggi i designer brasiliani sono impegnati nella sostenibilità, con 214 aziende nel ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ... oltre a un corner dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, una calzatura d'ispirazione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del Design, tra i quali il premio ADI ...

Fuorisalone - duo designer Studio Job firma PUNKxJOB per Swatch : Milano, 18 apr. , askanews, Dal trionfo del colore firmato da Paola Navone al bianco e nero punk dello Studio Job, duo di designer belga-olandese famoso per le sculture in bronzo lucido dallo stile ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ...19 APRILE Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo ...

Fuorisalone 2018 - il design invade Milano : Il mese di aprile, a Milano, è contrassegnato da un appuntamento imperdibile, il Salone del Mobile, che oltre a riunire appassionati di design e addetti ai lavori, ha il potere di attrarre un pubblico variegato, pronto a perdersi tra i padiglioni di Rho Fiera e tra le vie del centro meneghino per ammirare le installazioni del cosiddetto Fuorisalone. LEGGI ANCHETutte le novità del Salone del Mobile 2018 Dal polo fieristico di Rho – dove ...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del Fuorisalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Fuorisalone - Sky Italia alla Milano Design Week : installazione 'Casa Sky Q' e poi un tram in città : Numerosi gli appuntamenti con volti noti del mondo Sky che visiteranno l'esposizione di BASE: giovedì 19 aprile alle 12 il re della pasticceria Italiana ed internazionale, Iginio Massari , in onda ...

Cosa ci fa uno yacht davanti alla Triennale di Milano? L’installazione di design in attesa del Fuorisalone : Nell’ambito della Milano design Week, uno yacht come installazione di design. Lo ha portato Azimut/Benetti che ha scelto il contesto della Triennale per portare e installare a Milano uno yacht Azimut S7 di 21 metri, collocato nello spazio antistante il Palazzo dell’Arte. L’imponente installazione – La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan – nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del design ...