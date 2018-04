Gran Premio Cina Formula Uno | dove seguire la gara n TV e in streaming

E-Prix : Raggi fa visita a box adibiti a Gran Premio dell’Eur : Selfie e strette di mano tra sindaca e vari ospiti Roma – Alla vigilia del E-Prix dell’Eur la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto visita ai box e alle aree del circuito. Il primo cittadino della Capitale ha così effettuato il suo debutto alla due giorni elettrica che culminerà domani pomeriggio con la gara. La sindaca ha fatto un lungo giro delle aree allestite a box delle squadre che partecipano al campionato, posizionati ...

Giancarlo Magalli vigile urbano a Roma durante il Gran Premio di Formula E : Una passione che coltiva da anni e che non intende interrompere. Giancarlo Magalli sarà ancora una volta vigile urbano in occasione del Gran Premio della Formula Elettrica che si svolgerà sabato nella Capitale.Il conduttore presterà servizio all’Eur, dove alle 16 scatterà il semaforo verde della gara, che verrà preceduta da una parata dei piloti nel circuito cittadino.prosegui la letturaGiancarlo Magalli vigile urbano a Roma durante il Gran ...

Formula Uno - il Gran Premio di Cina in differita su TV8 : Sabato 14 aprile, alle ore 18.15, va in onda su TV 8 lo Studio Formula 1, perché il circus delle automobili più veloci del mando fa tappa a Shanghai, dove è in programma il Gran Premio della Cina, in differita e in chiaro solo sul canale sito al tasto 8 del telecomando. Neanche il tempo di metabolizzare la seconda vittoria del ferrarista Sebastian Vettel in altrettante gare stagionali, dunque, che è già tempo di tornare in pista sulla stessa ...

Come vedere il Gran Premio di Roma di Formula E in diretta streaming : Come seguire l'E-Prix di Roma di Formula E in diretta streaming I diritti televisivi della Formula E sono stati acquistati da Mediaset per le prossime due edizioni del Mondiale. Le gare vengono ...

Audi E-Tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation all’asfalto del Gran Premio di Formula E – FOTO : È nata come un’auto virtuale l’Audi E-Tron Vision gran Turismo, di quelle che si possono guidare solo alla Playstation. Poi, però, a Ingolstadt (sede dell’Audi), devono averne compreso meglio le potenzialità a livello di comunicazione e pubblicità: per questo la concept car elettrica ha preso la strada della produzione e accompagnerà le prossime gare di Formula E, a cominciare dall’E-Prix di Roma, il 14 aprile. Al volante ci saranno ...

F1 : ecco tutti gli orari del Gran Premio di Cina Video : I tifosi Ferrari non si sono ancora ripresi dalla gara da cardiopalma che si è tenuta in Bahrain domenica scorsa [Video], e a distanza di sette giorni la #Formula 1 fa tappa in Cina, sul circuito di Shanghai. Nel Gran Premio scorso abbiamo potuto assistere ad una battaglia fino all'ultima curva tra Ferrari e Mercedes. Purtroppo è successo l'inconveniente al pit stop di Kimi Raikkonen, quando il meccanico addetto alla sostituzione della ruota ...

F1 : ecco tutti gli orari del Gran Premio di Cina : I tifosi Ferrari non si sono ancora ripresi dalla gara da cardiopalma che si è tenuta in Bahrain domenica scorsa, e a distanza di sette giorni la Formula 1 fa tappa in Cina, sul circuito di Shanghai. Nel Gran Premio scorso abbiamo potuto assistere ad una battaglia fino all'ultima curva tra Ferrari e Mercedes. Purtroppo è successo l'inconveniente al pit stop di Kimi Raikkonen, quando il meccanico addetto alla sostituzione della ruota posteriore ...

Video/ MotoGp - highlights Gran Premio Argentina 2018 (Termas de Rio Hondo) : Video MotoGp 2018: gli highlights della gara di Termas de Rio Hondo, Gran Premio d'Argentina. Vince Cal Crutchlow davanti a Zarco, Valentino Rossi viene "steso" da Marc Marquez(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:20:00 GMT)

Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina della MotoGP : Il pilota inglese della Honda Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina della MotoGP, seconda prova del Motomondiale 2018. La partenza della gara è stata ritardata di circa mezz’ora dopo che tutti i piloti, tranne Jack Miller della Ducati, hanno deciso The post Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d’Argentina della MotoGP appeared first on Il Post.

Dove vedere in differita il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 : Il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 si corre oggi sul circuito di Manama. È il secondo Gran Premio del Mondiale 2018 e la partenza è prevista per le 17.10 , ora italiana, . Le due Ferrari di ...

Gran Premio del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : CRONACA DELLA GARA TRAGUARDO - Nei giri finale Sebastian con le gomme gialle soft ormai finite resiste alla rimonta di Bottas che si è svegliato tardi e vince la seonda gara di fila. Una doppietta ...

Meccanico della Ferrari travolto da Raikkonen al pit stop del Gran Premio del Bahrain : Meccanico della Ferrari all'ospedale e Gp abbandonato per Kimi Raikkonen. Nonostante la meticolosa preparazione di ogni pit stop e i continui allenamenti per limare decimi di secondo alle soste, ai ...

Dove vedere in differita il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 : La gara è iniziata alle 17.10 ma si potrà vedere una replica in chiaro a partire dalle 21.30 The post Dove vedere in differita il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 appeared first on Il Post.

Gran Premio del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : Ancora un capolavoro di Sebastian Vettel e del muretto dei box Ferrari, dopo il trionfo di Melbourne arriva la vittoria anche in Bahrain. Un primo posto pesante perché, non c?è...