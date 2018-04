Il mistero della famiglia Hart - precipitata in una scarpata : trovato un corpo nell’oceano : Un cadavere è stato recuperato nelle acque dell'Oceano Pacifico, a poca distanza dal punto in cui è precipitato il Suv con a bordo gli otto componenti della famiglia Hart. Forse il corpo appartiene a una delle ragazzine ancora disperse.Continua a leggere

Palermo - il mistero della mummia della piccola Rosalia - la Bella Addormentata che apre e chiude gli occhi : Rosalia Lombardo , nata nel 1918, morta nel 1920. È questa il breve ed essenziale epitaffio apposto sul corpicino di una piccola mummia, considerata la più Bella del mondo . Il corpicino si trova in Sicilia, a Palermo , nel quartiere di Cuba, precisamente nelle catacombe della Chiesa di Santa Maria della Pace , struttura religiosa che fa parte dell'Ordine dei ...

“Ancora da capire”. Frizzi - il “mistero” che lo riguarda. A pochi giorni dalla morte dell’amatissimo conduttore - arrivano quelle parole “pesanti” da un vip della televisione. Il dubbio che solleva è enorme… : Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori italiani più amati. Erano 40 anni che il pubblico lo seguiva in tv e, in tutto quel tempo, si era sempre fatto volere bene. Era gentile, generoso, mai esagerato, educato, rispettoso e il pubblico lo amava e lo considerava uno di casa. La sua morte, di conseguenza, ha sconvolto tutti. Nessuno voleva dirgli addio. Nessuno si aspettava una morte tanto repentina. È vero, a ottobre 2017 aveva avuto un malore – ...

BARABBA/ Il film sull'uomo in cerca del mistero della Pasqua : Tratto dal romanzo di Pat Lagerkvist, il film di Richard Fleischer con un cast stellare ci parla di un uomo inquieto alla ricerca della verità.

Beyoncé : la reazione della star al mistero del morso è divina quanto lei : #WhoBitBeyonce è l’hashtag con cui il popolo del web si domanda da due giorni chi si sia mai la colpevole del morso a Beyoncé. [arc id=”d7b4f634-736a-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Un’attrice ha dato un morso in faccia a Queen B: lo ha raccontato a GQ la comica Tiffany Haddish, spiegando che durante un party, l’anno scorso, un’attrice ha morso la cantante sul viso. Tiffany, che è un’amica di Beyoncé, non ha ...

”Ecco cosa è”. Mini-scheletro ‘alieno’ : ritrovato nel 2003 - finalmente svelato il mistero della piccola mummia : Un misterioso Mini-scheletro scoperto nel Deserto di Atacama, nel Cile, ha rivelato ora a medici e archeologi tutti i suoi segreti. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto, da alcuni ritenuto alieno, ma anche sull’origine di rare patologie ossee. Lo scheletro, rinvenuto in una borsa di pelle dietro una ...

Astronomia - il mistero della “mega-stella aliena” : KIC 846 si oscura ancora : Una lontana mega-stella, che ha fatto nascere domande sull’esistenza degli alieni a causa del suo strano modello di oscuramento, si è oscurata ancora una volta. L’astronoma Tabetha Boyajian, della Louisiana State University, e colleghi stanno tenendo sotto stretto controllo la stella e hanno scoperto che il 16 marzo la sua luminosità ha cominciato a calare. Il calo di luminosità è stato il più grande della stella dal 2013. Il 22 marzo la ...

Svelato il mistero della mummia di Atacama grazie al Dna : un alieno? #alieni : Dopo due decenni è stato Svelato il mistero della mummia di Atacama. Era il 2003 quando fu ritrovato un piccolo scheletro mummificato di appena 15,5 cm, nei pressi di una chiesa abbandonata nel deserto cileno di Atacama. Era conservato all’interno di una borsa di pelle a sua volta messo in una stoffa bianca con un fiocco rosa. Per la sua conformazione minuscola ma soprattutto per il suo cranio allungato e con la forma di un cono così ...

Est Europa - il mistero della neve arancione : Sembrano paesaggi marziani. Distese di neve farinosa arancione hanno ricoperto, nelle ultime ore, l’Europa Orientale, e in particolare le regioni montuose di Ucraina, Russia, Bulgaria e Romania. I cittadini, sorpresi, hanno pubblicato centinaia di immagini di villaggi, pista da sci, tetti, parchi ricoperti dai fiocchi color mandarino su Instagram e Facebook. Era successo già nel 2007: quella volta, la neve arancione era caduta su tre regioni ...

“Mia madre…”. Belen Rodriguez - il mistero di Gustavo. Da mesi non si hanno più notizie del padre della showgirl : nessun indizio social e tanta preoccupazione. E Belu - a chi le chiede di lui - risponde così. Cosa sta succedendo al famoso clan argentino : Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Sempre presente con la mamma Veronica Cozzani in qualunque foto dei figli, è da circa un mese che il signor Gustavo è il grande assente dai social. La domanda era sorta quando negli scatti del compleanno della moglie l’uomo non era comparso. Sia Belen che Cecilia che Jeremias, insieme ai loro amici più stretti, hanno festeggiato la mamma in un locale milanese. Presenti alla cena i ...

Omicidio Neri - la pista della Meriva e il mistero della salma 'bloccata' : E pare ne avesse tante frequentazioni, alcune di queste di sicuro inserite in quegli ambienti di tifo che nel recente passato hanno offerto svariate pagine di cronaca nera e violenza ed anche con ...

Tv del weekend : il mistero della «porta nera» di Maria De Filippi : Una porta nera chiusa, immobile, insonorizzata, ripresa da una telecamera fissa per otto interminabili minuti. Nessuno sviluppo narrativo, nessun colpo di scena, solo la speranza che, dietro quella porta, Maria stia facendo ragionare Pino affinché rientri in studio e ascolti quello che mamma Domenica ha da dirgli. È accaduto nell’ultima puntata di C’è posta per te, 5.267.000 spettatori e il 26.1% di share. Un successo garantito anche ...

Reggio Emilia. mistero entra nel ring della politica con i grillini : Cristian Panarari cambia vita. Mistero annuncia su Facebook il suo addio ai combattimenti. “Dopo tanti anni di wrestling e dopo tante

PAPA FRANCESCO DA PADRE PIO/ Toccare con mano il mistero della misericordia : Ieri PAPA FRANCESCO è andato in visita pastorale a Pietralcina e a San Giovanni rotondo, nel centenario delle stimmate e nel 50esimo della morte di PADRE Pio.