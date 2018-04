L'Aquila - nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009, quando una forte scossa di terremoto, pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella città e provincia de L’Aquila. Per ogni vittima è seguito un rintocco, iniziato dalla settecentesca Chiesa delle Anime Sante, alle 3:32. Ora del dramma. Ancora oggi, la stessa struttura è fortemente lesionata. In seguito alle scosse di nove anni fa, subì il crollo di gran parte della ...

Nove anni fa il terremoto a L'Aquila - in 5.000 alla fiaccolata : L'Aquila, 6 apr. , askanews, Almeno 5.000 persone hanno voluto ricordare a L'Aquila la notte più lunga e più triste, quella del terremoto del 2009, con una fiaccolata sentita e commovente. Nella notte ...

Terremoto L’Aquila - la fiaccolata in ricordo delle vittime a nove anni dal sisma : Erano le 3.32 del 6 aprile 2009 quando un Terremoto di 5,9 gradi Richter devastava l’Abruzzo colpendo duramente L’Aquila e provocando la morte di 309 persone. vittime ricordate una per una giovedì sera, durante la fiaccolata di commemorazione della tragedia che nove anni fa ha messo in ginocchio un intero territorio. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all’inizio del percorso, lo striscione dei ...

Una marea di fiaccole sfila nella notte del dolore Aquilano nove anni dopo il terremoto : L'Aquila - È partita da via XX Settembre la fiaccolata per commemorare le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 a nove anni dalla tragedia dell'Aquila. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all' inizio del percorso, lo striscione dei familiari delle vittime. La celebrazione a nove anni dalla tragedia è stata curata dai Comitati dei familiari e dal Comune dell'Aquila. Tra i ...

L’Aquila - nove anni dopo : «Viviamo tra luci e ombre» : «Terremoto» è la parola che da nove anni Alfredo pronuncia almeno una volta al giorno. Se non lo fa lui, esce dalla bocca di qualcuno che gli è accanto. nove anni in cui all’Aquila si cerca di andare avanti, faticosamente. In quello che è stato definito il cantiere più grande d’Europa la vita si è fermata il 6 aprile del 2009, quando alle 3.32 la terra si è spaccata portando con se gran parte del capoluogo abruzzese e colpendo al ...

Sisma Abruzzo - all'Aquila nove anni dopo tanti cantieri aperti e segnali di ripresa. Ma la normalità è ancora lontana : Gru disseminate in tutto il centro storico disegnano lo skyline della città, devastata dal terremoto del 6 aprile 2009. Molti palazzi sono stati ricostruiti e...

6 aprile 2009 - 6 aprile 2018 - Nove anni dal sisma L'Aquila non dimentica : L'Aquila - Sono passati Nove anni del terribile sisma del 2009 che distrusse L'Aquila e molti paesi della provincia, sisma che costò la vita a 309 persone, per non dimenticare la tragedia come ogni anno si celebreranno sul territorio diverse manifestazione di commemorazione: Ad dare il via al ricordo sarà la Fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del terremoto a cura dei Comitati Familiari Vittime che quest'anno ore ...

La ricostruzione de L’Aquila a nove anni dal sisma : a che punto siamo : Anche quest'anno, a ridosso dell'anniversario del sisma del 2009, l'attenzione dei media tornerà probabilmente a concentrarsi sul terremoto de L'Aquila e sulla successiva ricostruzione della città. A fronte di ciò, visto che la ricostruzione è un processo complesso, può essere utile fornire qualche breve nota su alcuni dei suoi elementi cruciali – una sorta di piccolo vademecum, per nulla esaustivo, ...

Nove anni dopo il sisma - a che punto è la ricostruzione dell'Aquila : Sarà il rintocco della campana della chiesa di S. Maria del Suffragio de L'Aquila a ricordare la tragedia di 9 anni fa. Il prossimo 6 aprile, suonerà 309 volte, una per ciascuna vittima del terribile ...

Nove anni dopo il sisma - a che punto è la ricostruzione dell'Aquila : Sarà il rintocco della campana della chiesa di S. Maria del Suffragio de L'Aquila a ricordare la tragedia di 9 anni fa. Il prossimo 6 aprile, suonerà 309 volte, una per ciascuna vittima del terribile sisma che la colpì il 6 aprile del 2009. E questo avverrà al termine di una fiaccolata che attraverserà le vie principali del centro storico per arrivare in Piazza Duomo, dove ci ...

