: Milano, vandali nella sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza: finestre rotte e porte divelte. “Sia l’ultima… - Cascavel47 : Milano, vandali nella sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza: finestre rotte e porte divelte. “Sia l’ultima… - ITnewsMI : Milano, raid vandalico all'Istituto pedagogico della Resistenza, Fiano: «Stanno rialzando la testa» - Corriere dell… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Devastata ladinotte tra il 1 e il 2 aprile. Quando alcuni rappresentati sono arrivati lunedì mattina in via degli Anemoni, periferia ovest del capoluogo lombardo, hanno trovato porte divelte, finestra rotta, armadi danneggiati e documenti buttati all’aria. “Certe sono le migliaia di euro di danni”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il Consiglio direttivo dell’Istituto, sottolineando come non sia la prima volta che laè oggetto di atti dismo. “Visto il clima d’odio, violenza che si va fomentando e vista la vicinanza con il 25 Aprile, festaLiberazione dal Fascismo e dal Nazismo – si legge nel post – non ci stupisce questo atto vile e pusillanime. Siamo, purtroppo, abituati a questi codardi senza volto, persone prive di umanità al punto da prendersela con una ...