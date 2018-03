: Stati Uniti, il figlio di Trump elogia l'uso delle armi: 'Sparare mi ha insegnato tanto e ha unito le famiglie per… - repubblica : Stati Uniti, il figlio di Trump elogia l'uso delle armi: 'Sparare mi ha insegnato tanto e ha unito le famiglie per… - andmarini : L'amministrazione Trump vieta i dispositivi che potenziano le armi - NotizieIN : Armi, Trump vieterà Bump Stocks -

In attesa della "March for our Lives", che si terrà a Washington contro leda fuoco,ha annunciato che metterà al bando i '',cioè i dispositivi che modificano lesemi automatiche in micidiali mitra automatici proibiti a livello federale. L'annuncio, anticipato da un tweet del presidente,è arrivato da Sessions ministro della Giustizia.A essere messi al bando saranno dispositivi come quelli usati da Stephen Craig Paddock, il killer che lo scorso ottobre uccise 58 persone al Festival Country a Las Vegas(Di sabato 24 marzo 2018)