LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2018 in DIRETTA | Messing guida il corto maschile

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Della Monica-Guarise e il sogno di una vita. Matteo Rizzo debutta nel corto maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo). Oggi si assegnano le prime medaglie al Mediolanum Forum di Milano: le coppie di artistico si daranno battaglia per salire sul podio. L’Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek: sesti e ottavi a tre e quattro punti dai francesi James/Cipres possono sognare in grande ma se la dovranno vedere ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Della Monica/Guarise quarti! Marchei/Hotarek settimi dopo il programma corto! Carolina ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , mercoledì 21 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAROLINA KOSTNER INCANTA MILANO!!! Iniziato il corto delle coppie : più tardi Marchei-... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , mercoledì 21 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAROLINA KOSTNER INCANTA MILANO!!! Prima e personal best! In serata Marchei-Hotarek : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La Prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Daleman. Brava Leccardi : è ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , mercoledì 21 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Tennell. Brava Leccardi : è in finale! Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Lindfors - brava Leccardi ma è difficile la qualificazione al libero. Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Lindfors - brava Leccardi. Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Kim - brava Leccardi. Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner tra sogno e realtà. Serve l’ultima magia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le ultime medaglie e Carolina Kostner proverà a essere della partita: la nostra Regina del Ghiaccio è sesta dopo il programma corto e deve rimontare cinque punti abbondanti alla canadese Kaetlyn Osmond se vuole salire sul podio a cinque cerchi e regalarsi un’incredibile medaglia di ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Sakamoto in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Tennell in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! L’Italia si stringe con la sua Musa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...