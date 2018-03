Germania | sondaggio | maggioranza tedeschi non ha paura Islam

swissinfo.ch

: RT @udogumpel: Bell‘autogol dell #AfD: in un sondaggio hanno chiesto se l‘Islam fa parte della Germania: 20mila partecipano e 83% dice di s… - giodas : RT @udogumpel: Bell‘autogol dell #AfD: in un sondaggio hanno chiesto se l‘Islam fa parte della Germania: 20mila partecipano e 83% dice di s… - rossa008 : RT @udogumpel: Bell‘autogol dell #AfD: in un sondaggio hanno chiesto se l‘Islam fa parte della Germania: 20mila partecipano e 83% dice di s… - ValeSunny : RT @udogumpel: Bell‘autogol dell #AfD: in un sondaggio hanno chiesto se l‘Islam fa parte della Germania: 20mila partecipano e 83% dice di s… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...