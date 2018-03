Nexi | Milano pronta a pagamenti digitali

meteoweb.eu

: RT @MI_DigitalWeek: 18 MARZO - Ore 16.30 #MilanoDigitalWeek | BASE MILANO Digital Talk Cashless Milano Hack A cura di #Nexi, @CariploFa… - piccolatigre : RT @MI_DigitalWeek: 18 MARZO - Ore 16.30 #MilanoDigitalWeek | BASE MILANO Digital Talk Cashless Milano Hack A cura di #Nexi, @CariploFa… - paoloigna1 : RT @MI_DigitalWeek: 18 MARZO - Ore 16.30 #MilanoDigitalWeek | BASE MILANO Digital Talk Cashless Milano Hack A cura di #Nexi, @CariploFa… - MI_DigitalWeek : 18 MARZO - Ore 16.30 #MilanoDigitalWeek | BASE MILANO Digital Talk Cashless Milano Hack A cura di #Nexi,… -

(Di domenica 18 marzo 2018), 18 mar. (AdnKronos) – Si è concluso ‘Cashhack”, un concorso di idee che ha visto impegnati giorno e notte per 26 ore, 70 giovani. Una maratona per pensare nuove applicazioni che possano rendereuna città libera dal contante. Piena soddisfazione da parte di, organizzatore dell’evento insieme con CariploFactory e Codemotion, che all’interno dell’ambito dellaDigital Week, hanno curato la manifestazione. ‘Sono rimasto sorpreso dall’energia di questi ragazzi. Abbiamo bisogno di loro per arrivare al nostro obiettivo di poter effettuare ogni pagamento in modalità digitale – ha dichiarato Enrico Trovati, Direttore Business Unit Merchant Services dia questa svolta, ma serve l’aiuto delle istituzioni, da loro ci aspettiamo supporto e sistema”. “Il Comune è ...