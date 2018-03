: Migranti, sequestrata nave ProActiva Open Arms: l'accusa è di associazione a delinquere - repubblica : Migranti, sequestrata nave ProActiva Open Arms: l'accusa è di associazione a delinquere - Corriere : Migranti, sequestrata nave della ong Open Arms: «Ha disobbedito ai libici» - ConversioneOrg : RT @hele_fr: 'Immigrazione clandestina': sequestrata nel Ragusano la nave di una #Ong spagnola -

La Procura di Catania ha sequestrato ladella Ong spagnola ProActiva,,da ieri nel porto di Pozzallo (RG) dove sono sbarcati 218. Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, è il reato ipotizzato a carico del comandante della, il coordinatore e responsabile della Ong. Al centro dell'inchiesta è proprio l' approdo in Italia per il rifiuto di consegnare ialle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta.(Di domenica 18 marzo 2018)