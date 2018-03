Migranti | la nave della ong Open Arms trova pace | approdata a Pozzallo con 216 persone a

Arrivata a Pozzallo nave Open Arms con 281 Migranti a bordo - : L'imbarcazione della Ong spagnola Proactiva ha avuto l'ok per attraccare dopo un braccio di ferro con la guardia costiera libica, che le intimava di consegnare donne e bambini a bordo. Ieri pomeriggio ...

Migranti - nave ong sbarca a Pozzallo dopo minacce Guardia costiera libica. “Non li avremmo restituiti all’inferno”” : L’odissea della nave di Proactiva Open Arms finisce a Pozzallo, dove 218 Migranti – bambini, donne e profughi in precarie condizioni di salute – sono sbarcati dopo essere rimasti nelle acque del Mediterraneo per 48 ore. La ong spagnola giovedì 15 marzo ha soccorso i Migranti scontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. ...

Migranti - si è risolta l'odissea in mare della ong spagnola : la nave è diretta a Pozzallo : Dopo 24 ore di impasse nel Mediterraneo, l'imbarcazione Open arms della ong Proactiva ha ricevuto l'autorizzazione per entrare in un porto. Nel corso del salvataggio di ieri, c'era stato uno scontro con la Guardia costiera libica che reclamava i Migranti soccorsi: la nave spagnola aveva opposto un rifiuto, ma non aveva avuto l'autorizzazione a dirigersi verso un porto europeo

Mediterraneo - nave Ong soccorre 117 Migranti : 'Inseguiti dai libici' : Una nave della Ong spagnola "Proactiva Open Arms" ha soccorso 117 migranti nel Mediterraneo, in acque internazionali. Lo riferisce la stessa organizzazione in un tweet, spiegando che la sua ...