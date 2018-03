Ancora neve a Milano | allerta in Liguria  Sulle Alpi pericolo valanghe meteo|Video

Sul Nord cade Ancora la neve. La situazione regione per regione : Torna a fioccare su tutto il Nord Ovest, con temperature attorno allo zero e qualche disagio alla circolazione autostradale. A Milano questa mattina ha ripreso a nevicare dalle 9.30 con grande ...

Allerta meteo Liguria : Ancora neve - allerta prolungata fino alle 18 : Continua la fase di maltempo di stampo invernale che interessa buona parte della Liguria. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal e prolungata secondo fino alle 18 di oggi. Dopo il temporaneo miglioramento di venerdi’ in queste ore un nuovo peggioramento interessa la Liguria con piogge lungo la costa e nevicate, anche intense nelle zone interne. Precipitazioni diffuse, localmente a ...

Meteo : Ancora neve al Nord - ondata di caldo al Sud : Mentre la neve continua a scendere sulle regioni del Nord Italia, nuove perturbazioni stanno per raggiungere le zone del Centro, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori aria calda africana...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - Ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Maltempo - neve e ghiaccio sull'Italia : Ancora disagi : Nuovi disagi sul fronte dei trasporti a causa dell'ondata di Maltempo: A1 chiusa in mattinata tra Milano e Bologna, disagi in Emilia Romagna e Liguria. Anche i treni nuovamente ko.