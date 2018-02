Papa Francesco riforma lo Ior per chiudere la stagione dei sospetti  

Papa Francesco in visita alla parrocchia di San Gelasio : “Attendiamo con gioia la visita di Papa Francesco nella parrocchia di San Gelasio, che definiamo in positivo un vero e proprio laboratorio sociale e spirituale. In... L'articolo Papa Francesco in visita alla parrocchia di San Gelasio su Roma Daily News.

Papa Francesco abbraccia la figlia di Asia Bibi e ascolta il dolore di una vittima di Boko Haram : ... in carcere dal 2009 con la falsa accusa di avere insultato Maometto - c'era proprio il grande tema della crescita delle persecuzioni anticristiane nel mondo. Argomento delicato e da maneggiare con ...

ASIA BIBI - Papa Francesco INCONTRA LA FAMIGLIA/ Udienza in Vaticano : “Vogliamo pregare con il Santo Padre” : ASIA BIBI, PAPA FRANCESCO INCONTRA la FAMIGLIA. Udienza privata in Vaticano: “Vogliamo pregare con il Santo Padre”, annunciano il marito e la figlia della donna cristiana condannata a morte(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:57:00 GMT)

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE/ Papa Francesco apre la Quaresima per Congo e Sud Sudan : GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO per la PACE: Papa Francesco apre il venerdì di Quaresima di oggi 23 febbraio 2018 alle vittime innocenti di Sud Sudan, Congo e di tutto il resto del mondo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 05:18:00 GMT)

Ferentino Giornata di preghiera e digiuno per la pace - l'invito di Papa Francesco : «Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo ha detto Papa Francesco nell'Angelus di domenica 4 febbraio invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di ...

Papa Francesco/ “Ero in crisi e credevo che la vocazione fosse ‘fare le cose’ : la preghiera mi ha salvato” : Papa Francesco e la crisi della sua vocazione: "anni fa faticavo a credere, pensavo che la vocazione fosse "fare le cose". Ma la preghiera mi ha aiutato e salvato. E quella telefonata.."(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Scandalo pedofilia : Papa Francesco nell'occhio del ciclone : Papa Francesco è al centro della peggiore crisi del suo quinquennio di pontificato. La causa? lo Scandalo legato agli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Il Santo Padre ha sempre goduto di grande popolarità e stima da parte dei fedeli perché dice le cose giuste al momento giusto. Lo ha fatto anche quando ha promesso "tolleranza zero" nei confronti di tossicodipendenti e spacciatori, esprimendo il suo cordoglio e la sua compassione per le ...

Papa Francesco si commuove per l’orfano abbandonato/ “Ho pianto per te : certo che tua madre ti ama ancora” : Papa Francesco incontra gli orfani romeni e si commuove per un ragazzo abbandonato due volte dalla madre: "ho pianto per te, ma sono certo che tua mamma ti ama ancora"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:40:00 GMT)

ENNIO MORRICONE / L'incontro con Papa Francesco : "Io e mia moglie Maria scoppiammo a piangere" : ENNIO MORRICONE racconta al Corriere della sera il suo incontro con Papa Francesco, durante il quale non riuscì a trattenere le lacrime per l'emozione.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:21:00 GMT)

Papa Francesco : 'Soldi e carriera non sono la felicità' : "Bisogna avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo ...

La scure del Papa su preti e vescovi pedofili : Francesco più duro di Benedetto. Ecco cosa cambia nella Chiesa : La tutela dei minori resta una sfida operativa per ridare credibilità alla testimonianza cristiana e fiducia alla figura del sacerdote come persona di cui potersi fidare come di nessun altro al mondo. ...

Vaticano - altro fallimento di Papa Francesco : alla Sacra Rota il prete-giudice è un pedofilo : ... sia alle cause dei fedeli di ogni parte del mondo. Sebbene sia conosciuta soprattutto per i matrimoni annullati, la Sacra Rota è il tribunale ordinario della Santa Sede e i magistrati, detti prelati ...

Papa Francesco annuncia : 'Paolo VI sarà santo quest'anno' : Paolo VI sarà santo quest'anno" . Lo ha annunciato Papa Francesco parlando con i sacerdoti di Roma . L'incontro a porte chiuse si era svolto giovedì ma solo adesso è stato diffuso il testo sul quale ...