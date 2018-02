M5S | Di Maio | ' Costa ministro dell' ambiente | tre donne a Esteri | Viminale e Difesa'

Elezioni - il lato B di Luigi Di Maio "Costa ministro dell'Ambiente con il M5S" : Di molti politici, per età, potrei essere il padre. Di Luigi Di Maio addirittura il nonno. E in tutti questi anni, sugli argomenti più diversi, inclusa l’enigmistica, non ho mai smesso di far funzionare il cervello. Così, se mi dicessero... Segui su affaritaliani.it

M5S - Luigi Di Maio 'cavallo zoppo' Molti tifano per la sua caduta. Insight : Il caso di Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio ma candidato in Basilicata e fortemente voluto da Luigi Di Maio, cala su quest'ultimo ineseorabile come una mannaia Segui su affaritaliani.it

M5S - candidato condannato : Di Maio propone l’espulsione : M5s, candidato condannato: Di Maio propone l’espulsione M5s, candidato condannato: Di Maio propone l’espulsione Continua a leggere L'articolo M5s, candidato condannato: Di Maio propone l’espulsione sembra essere il primo su NewsGo.

Di Maio : ecco il primo nome della squadra di governo M5S : Si tratta del generale dei carabinieri Sergio Costa destinato ad occuparsi del ministero dell'Ambiente. L'ufficiale è noto per aver scoperto lo scandalo dei rifiuti tossici nella Terra dei fuochi -

M5S - Di Maio annuncia il primo ministro : "Generale Costa all'Ambiente" : 'Di Terra dei Fuochi ce n'è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell' Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un ...

M5S - Di Maio : "Senza maggioranza contratto su programma". "Costa nostro ministro dell'Ambiente" : Il candidato premier Cinque Stelle: "Smentisco ogni scenario che preveda una alleanza con la sinistra"

M5S - Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente : M5s, Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente M5s, Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente Continua a leggere L'articolo M5s, Di Maio lancia il generale dei carabinieri Sergio Costa come ministro dell’Ambiente sembra essere il primo su NewsGo.

M5S - Di Maio : “Governo con Pd - Grasso e Bonino? Smentisco. Ma sì a un contratto sui temi” : “Smentisco tutti questi scenari” di un governo con la sinistra. Non siamo disposti a larghe intese o a alleanze, ma non lasceremo il Paese nel caos”. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a In mezz’ora in più, su Rai3. “Non si discute sui ministeri, ma se vogliamo mettere insieme i singoli temi con cui costruire il programma di lavori della legislatura, noi ci siamo. Firmiamo un contratto su un ...

Di Maio vuole espellerlo - ma Tasso resiste : 'La mia posizione non è incompatibile con le regole M5S' : "Analizzata la situazione con i miei legali, ritengo che la mia posizione non sia incompatibile con le regole M5S. Perché un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ...

Di Maio vuole espellerlo - ma Tasso resiste : "La mia posizione non è incompatibile con le regole M5S" : "Analizzata la situazione con i miei legali, ritengo che la mia posizione non sia incompatibile con le regole M5S. Perché un reato estinto dieci anni fa per prescrizione in fase di appello non può ritenersi equivalente ad una sentenza di condanna. In buona fede, non ho segnalato la cosa perchè la ritenevo così lontana nel tempo e priva di conseguenze da essere irrilevante". Lo scrive su Facebook il candidato M5s ...

ELEZIONI 2018/ Di Maio - “Governo alla tedesca” : M5S-Pd-LeU - accordo con Renzi - Grasso e Bonino? : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, "governo alla tedesca". accordo con Renzi, Grasso e Bonino? "Berlusconi contro M5s: “Ora sanno rubare”(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:26:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Di Maio & M5S - i rischi dell'incompetenza dei furbi : Dopo il 5 marzo arriveranno nuovi eletti dei 5 Stelle, che non avranno alcuna esperienza di gestione della cosa pubblica. Con possibili derive negative. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:06:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Renzi perde ma avrà più parlamentari di tutti: il trucco del Rosatellum, di D. MarchettiELEZIONI & FASCISMO/ Il tormentone di Grasso e Boldrini è il fantasma della loro sinistra, di S. Sechi

M5S - Di Maio : 'Ho proposto ai probiviri l'espulsione di Tasso' : "Antonio Tasso si è potuto candidare perché il suo certificato penale è pulito. Peccato che 10 anni fa sia stato coinvolto in un processo". Lo scrive su Facebook il leader dei Cinquestelle, Luigi Di ...

Elezioni - Berlusconi attacca M5S : «Hanno imparato presto a rubare». Di Maio : «Lui pagava Cosa Nostra» : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il...