Milan | ' le casse sono piene' | Puma vuole un big | idee da Serie A e Bundesliga

Blastingnews

: RT @SimoNobilini: #Gattuso sulle casse societarie del #Milan: “Ne dico una, anche se non è mio compito: #AndréSilva è stato pagato due mesi… - Samuele49130237 : RT @SimoNobilini: #Gattuso sulle casse societarie del #Milan: “Ne dico una, anche se non è mio compito: #AndréSilva è stato pagato due mesi… - AndreaBonacalza : RT @SimoNobilini: #Gattuso sulle casse societarie del #Milan: “Ne dico una, anche se non è mio compito: #AndréSilva è stato pagato due mesi… - stefanoconti21 : RT @SimoNobilini: #Gattuso sulle casse societarie del #Milan: “Ne dico una, anche se non è mio compito: #AndréSilva è stato pagato due mesi… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Ilè in corsa su tutti e tre i fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League. Rino Gattuso sta lavorando pensando una partita alla volta e nonostante il grande momento di forma dei rossoneri sta cercando di mantenere i piedi per terra. A disturbare l'ambiente, nelle ultime ore, è spuntata l'inchiesta condotta da Milena Gabanelli e Mario Gerevini sul patrimonio di Yonghong Li. Dopo la risposta del presidente cinese, è arrivata la rassicurazione del tecnico che ha confermato che la societàè sana, gli stipendi arrivano puntuali e anche in anticipo e le '' come ha dichiarato il Mister in conferenza stampa. Insomma, una situazione che sembra non intaccare minimamente la concentrazione dei rossoneri e dell'allenatore.spinge per Reus La panchina del tecnico calabrese sembra ben salda e la società sta pensando di confermarlo anche per la prossima stagione, ...