Matteo Salvini | il piccolo borghese e la nuova destra

Elezioni 2018 - Matteo Salvini a Sky TG24 - : Il segretario della Lega ospite di Sky TG24: "Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani, io sono pronto tra un mese a prendere per mano questo paese". SEGUI LA DIRETTA

C'è Matteo Salvini - tensione alle stelle a Rovereto : Rovereto . " Agli immigrati solidarietà, fuori la Lega dalle città ", " Salvini non ha il diritto di parlare " e " Non vogliamo i razzisti ", questi alcuni slogan scanditi dai gruppi antagonisti che ...

Arriva su Sky TG24 'Italia 18' : primo ospite Matteo Salvini - : Il programma di approfondimento politico, condotto da Fabio Vitale, andrà in onda a partire da lunedì 12 febbraio alle 19.15. primo ospite il segretario della Lega Nord. SPECIALE ELEZIONI 2018

Laura Boldrini e Matteo Salvini - pazzesco faccia a faccia in studio dalla Gruber : Una cosa che nemmeno Guerre Stellari... Perchè nessuno la pensa in modo tanto diverso come loro. Due mondi opposti, quelli di Matteo Salvini e Laura Boldrini , che martedì si troveranno faccia a ...

Matteo Salvini - il clamoroso siluro da destra : 'Così perderai le elezioni per colpa dell'Islam' : Al centrodestra per vincere, secondo i sondaggi, mancano 600mila voti . E, guarda caso, sono quelli dei 600milla islamici italiani che viste le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'' Islam ...

Sanremo 2018 - Matteo Salvini unico a fare la fila davanti all'Ariston - la sinistra radical chic la salta : 'Niente politica, questa sera voglio solo godermi le canzoni', dice Matteo Salvini mentre è in coda per entrare al Teatro Ariston , a differenza della sinistra radical chic come Alba Parietti che ha saltato ...

La Lega vola nei sondaggi : Matteo Salvini verso palazzo Chigi : Le elezioni politiche 2018 hanno già un vincitore: il centrodestra. I sondaggi sono impietosi per il centrosinistra e per Leu. Il

Matteo Salvini al Festival di Sanremo : "Bacia la Isoardi per sfuggire alle domande. Il 4 marzo canto Liberi Liberi. Faremo il 47% come gli ascolti di Sanremo" : Matteo Salvini e Elisa Isoardi sbucano nella platea dell'Ariston. "Non ve lo dico, senno porto sfortuna. Se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura". Matteo Salvini superstizioso aveva annunciato la sua presenza a Sanremo durante un comizio a Ventimiglia nel pomeriggio. "Io adoro la musica - ha aggiunto -. Per me, Sanremo è Luigi Tenco, è Vasco Rossi. La musica italiana, ...

