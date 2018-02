Marco Carta torna in radio con il singolo ‘Finiremo per volerci bene’

SOLEIL SORGÈ/ Felice con Marco Cartasegna : le parole per Luca e Ivana scatenano il web! (Uomini e donne) : SOLEIL SORGÈ, intervistata dal settimanale Spy, parla del suo rapporto con Marco Cartasegna e della storia finita con Luca Onestini: "Con lui non ero Felice".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Soleil Sorgè/ Serena con Marco Cartasegna ma su Luca Onestini ammette : "Non ero felice..." (Uomini e donne) : Soleil Sorgè, intervistata dal settimanale Spy, parla del suo rapporto con Marco Cartasegna e della storia finita con Luca Onestini: "Con lui non ero felice".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Marco Cartasegna pubblica una Instagram Storie che preoccupa i fans : è già crisi con Soleil Sorge? : ... ' Sapete quando…., cioè una di quelle serate in cui di vedere il resto del mondo non ne avete manco per le p***e? Ecco, questa è una di quelle serate, quindi vado a casina '. Le parole di ...

Annalisa Minetti a Domenica Live : la sorpresa di Marco Carta e Bianca Atzei : Annalisa Minetti a Domenica Live, nella puntata andata in onda Domenica 14 gennaio 2018, durante l’intervista di Barbara d’Urso, ha ricevuto le sorprese fatte apposta per lei da Marco Carta e Bianca Atzei oltre che dal suo compagno e dai suoi genitori. La cantante, protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha ringraziato tutti gli amici e colleghi e si è è ...

ALEX E LUCA/ Vicenza - il ricordo di Marco Carta dei due ragazzi : ALEX e LUCA, domani i funerali dei due ragazzi vicentini morti per le esalazioni da monossido di carbonio: unico rito funebre per decisione dei familiari della coppia.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 00:11:00 GMT)

Marco Carta - aveva solo 21 anni. L'addio : 'Adesso abbiamo una stella in più nel cielo' : 'Ho saputo ieri notte ma non mi andava di scrivere': Marco Carta dice addio su Facebook al suo giovane fan. Luca Cartino faceva parte della fan base del cantante sardo e lo seguiva attivamente sin dai ...

Marco Carta ricorda sui social il fan morto per intossicazione : "Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua dolce timidezza. Ciao Luca Cartino". Così Marco Carta ricorda...

Marco Carta ricorda sui social il fan morto per intossicazione : Marco Carta ricorda sui social un suo giovane fan morto per avvelenamento da monossido di carbonio la notte di Capodanno. “Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua dolce timidezza. Ciao Luca Cartino” scrive il cantante su Facebook, e i suoi numerosi fan gli si stringono intorno in questo momento di dolore con centinaia di messaggi. Luca Bortolaso, questo il suo vero nome, ...

Il pensiero di Marco Carta per Luca - fan tragicamente scomparso a soli 21 anni : Arriva il pensiero di Marco Carta per Luca, suo fan tragicamente scomparso a causa di un'esalazione di monossido di carbonio a Ferrara di Monte Baldo. L'artista sardo non è rimasto sordo al richiamo della sua fan base e ha pubblicato il suo pensiero per il giovane Luca, direttamente sui suoi canali social ufficiali nei quali si attendeva una sua reazione sul tragico epilogo: "Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare. Non ...

Capodanno 2018 con L’anno che verrà in diretta su Rai1 : tutti gli ospiti - da Marco Carta ad Al Bano e Romina : Il Capodanno 2018 con L'anno che verrà si preannuncia ricco di ospiti. Il grande show dell'ultimo dell'anno sarà trasmesso da Maratea, in contemporanea in HD e sulle frequenze di Radio1. A guidare la serata sarà Amadeus, subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnare la conduzione di Amadeus ci saranno Francesco Paolantoni, Dario Bandiera e Cristiano Malgioglio, reduce dai ...

Marco CARTA/ "La morte mi spaventa tantissimo - sono terrorizzato" (L'anno che verrà) : Video, MARCO CARTA si racconta in un'intervista intima spiegando qual è il suo timore più forte e cosa faceva prima di diventare un cantante famoso.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 12:30:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Soleil Stati e Marco Cartasegna insieme a Roma o divisi fino a Capodanno? : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 08:38:00 GMT)

Al Museo Diocesano le statuine di cartapesta create da Marco Laganà : il Museo Diocesano ha aperto le porte al Presepe di cartapesta creato da Marco Laganà, allestimento entrato nella tradizione natalizia che sarà ambientato nella suggestiva cornice del chiostro fino al ...