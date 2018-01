Un vaccino universale per l' influenza

: Più vicini a un vaccino universale contro l'influenza - Le Scienze - Step_981 : Più vicini a un vaccino universale contro l'influenza - Le Scienze - Giocasavecchia : Più vicini a un vaccino universale contro l'influenza - Le Scienze - camilla_casari : RT @UAAR_it: Avanza la ricerca per un vaccino influenzale "universale" - amorlupi : Più vicini a un vaccino universale contro l'influenza - Le Scienze - EARA_IT : #influenza: più vicini a un vaccino universale contro diversi #ceppi virali. Risultati promettenti su #topi e… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Anche quest'anno l'stagionale ha messo a letto gran parte della popolazione italiana e mondiale, nonostante i vaccini distribuiti e somministrati da mesi. Il problema è che ogni anno i ceppili mutano, per cui è pressochè impossibile preparare in tempo una risposta immunitaria capace di arginare il diffondersi dell'epidemia. La ricerca scientifica sta tentando da anni di realizzare un tipo diche sia in grado di contrastare da solo una vasta gamma di ceppi viralili e sembra che si siano già ottenuti alcuni risultati su cavie di laboratorio. Al momento è necessario riformulare un nuovo tipo diall'anno, alla luce delle mutazioni dei virus, mentre con unad ampio spettro potremmo avere una copertura maggiore. Influenze e vaccini stagionali Anche i vaccini finora somministrati sono "stagionali" come i ceppili con cui siamo ...