Lega B | su elezioni Figc decide l' Assemblea | rafforzare asse con Lega A

Elezioni - “la linea dura contro i migranti vale fino al 30% dei voti”. Ecco il motivo delle sparate di Berlusconi e della Lega : Il passo verso destra di Silvio Berlusconi con quel “mezzo milione di immigrati che devono delinquere per vivere” e il salto verso un linguaggio da Ku Klux Klan del leghista Attilio Fontana, pronto a rispolverare il concetto di “razza bianca”, trovano una spiegazione nelle analisi dei sondaggisti. Perché il tema dei migranti e il controllo dei flussi hanno un peso preciso nelle urne: con probabilità maggiore al 90 per ...

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Ho detto razza bianca? Un lapsus” : “È stato un lapsus, un errore espressivo, intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un’accoglienza diversa che rispetti la nostra storia, la nostra società”. Così Attilio Fontana, candidato leghista del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, ha commentato, a margine di un incontro con la Onlus ‘Cancro Primo aiuto’ a Briosco (Monza), una sua dichiarazione, ieri a Radio Padania, in cui ha affermato la ...

Elezioni Figc : candidati - scenari e retroscena. La Lega di A non ha espresso nomi : ... non può essere solo un discorso di leghe", ha detto al termine dell'incontro in cui ha proposto come candidato alla guida della Figc il nome di Matteo Marani, proprio della famiglia di Sky Sport. "...

Sondaggi elezioni politiche 2018 : crollo Partito democratico - sale la Lega Video : Il 2018 è iniziato con una forte campagna elettorale da parte di tutti i partiti che concorreranno alle prossime elezioni politiche del 2018 [Video] che si terranno a marzo. Ma quali sono gli ultimi Sondaggi sulle elezioni, e quale scenario di Governo si profila dopo le urne? Proviamo a fare chiarezza dando un'occhiata agli ultimi dati resi noti dalla casa di Sondaggi EMG, che ha intervistato un campione di elettori il sette gennaio scorso. Il ...

Elezioni politiche - Usa denunciano : “Il Cremlino potrebbe favorire M5S e Lega Nord” : Elezioni politiche, Usa denunciano: “Il Cremlino potrebbe favorire M5S e Lega Nord” Il senatore democratico Ben Cardin lancia l’allarme per le Elezioni politiche italiane: “L’Italia potrebbe essere un obiettivo per l’interferenza elettorale del Cremlino”.Continua a leggere Il senatore democratico Ben Cardin lancia l’allarme per le Elezioni politiche italiane: “L’Italia potrebbe essere un obiettivo ...

Elezioni - rapporto Usa : «La Russia pronta a interferire». Accuse a M5S e Lega Video : Nel documento ufficiale si dice che «l’’Italia potrebbe essere un obiettivo per l’interferenza elettorale del Cremlino, che probabilmente cercherà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni europee alla Russia»

Elezioni - rapporto Usa : «La Russia pronta a interferire». Accuse a M5S e Lega : Nel documento ufficiale si dice che «l’’Italia potrebbe essere un obiettivo per l’interferenza elettorale del Cremlino, che probabilmente cercherà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni europee alla Russia»

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Perché io? Mi illudo che mi ritengano capace. Ho poco tempo - ma correrò di più” : “Salvini mi ha chiesto di candidarmi ai primi di gennaio. Non sono svenuto perché ho un certo autocontrollo. Sicuramente il tempo è un po’ poco ma correremo un po’ di più”. Così il candidato alle regionali del centrodestra, Attilio Fontana, che, questo pomeriggio incontrerà Berlusconi. “Io tramite tra Salvini e Berlusconi? Questi retropensieri non li conosco: non so perché mi abbiano scelto, mi illudo che lo abbiamo ...

Elezioni - Renzi contro Liberi e Uguali : “Chi vota sinistra radicale fa vincere la Lega” : La proposta di tagliare le tasse universitarie di Pietro Grasso? “È un favore ai ricchi e ai fuori corso”. I voti a Liberi e Uguali? “Portano la destra al governo”. Un’ipotetica alleanza con la lista guidata dal presidente del Senato dopo le Elezioni? “Non vedo alleanza con nessuno”. È un intervento tutto contro gli ex compagni di partito quello che Matteo Renzi fa a Otto e Mezzo. Ospite di Lilli Gruber, ...

Milano - Fontana candidato ufficiale della Lega alle elezioni regionali : Attilio Fontana è ufficialmente il candidato della Lega alla presidenza della Regione Lombardia. Secondo quanto si apprende, il Consiglio nazionale della Lega lombarda, l'organo che riunisce tutti i ...

Elezioni : Lupi - possiamo superare 5% - Lega? sempre lavorato insieme : Roma, 7 gen. (AdnKronos) 'Quello a cui abbiamo lavorato in questi giorni aveva come obiettivo costruire una forza politica che potesse dare voce a elettori moderati che non si sentono rappresentati. Nasce così 'Noi con l'Italia'. Poi abbiamo continuato a lavorare dialogando con Udc e con chiunque altro volesse ...

Lega e M5s spaventano il mondo Elezioni italiane spettro per l'Ue "Si teme la deriva populista" : L'Europa teme il laboratorio politico-populista di Lega e M5s e spera in una grande coalizione tra moderati, ovvero tra FI, PD e i piccoli partiti del Centro Segui su affaritaliani.it

Elezioni - è scontro sui programmiPd : con noi riforme economiche Flat Tax per la Lega - lavoro per LeU : Con le Camere ormai prossime allo scioglimento l'attenzione è concentrata proprio su come i partiti si presenteranno davanti ai cittadini. Le forze politiche già duellano sui programmi, con il Capo dello Stato che aveva rivolto l'invito a presentare proposte credibili Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Lorenzin : “Noi - normali e moderati - in campo contro estremisti Lega e incapaci M5s” : “Allenza col Pd? Solo se ci saranno le condizioni per farlo. Noi abbiamo contribuito alla stabilità del Paese che ha permesso di fare le riforme, le quali oggi ci portano ad avere +2 di Pil. E adesso riconsegniamo un’Italia diversa”. Sono le parole del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ospite di Coffee Break, su La7, parlando della collocazione elettorale di Ap, dopo l’abbandono del timone da parte di Angelino Alfano. ...