Calciomercato Serie A | l' Inter forte su Rafinha

Calciomercato Fermana - richieste dalla Serie B per Grieco e Valentini : FERMO - La Fermana ha ricevuto richieste dalla Serie B per due dei suoi talenti più cristallini. Perugia e Cesena hanno chiesto informazioni sul centrocampista Roberto Grieco, 20 anni, mentre Ascoli e ...

Serie A - benvenuti al Calciomercato delle pulci Video : 5 Per alcuni tifosi, la colpa è sempre dei giornalisti. Sarebbe infatti la stampa ad illudere i supporters delle squadre su presunti colpi di mercato che poi non arrivano mai. In realta', nel turbinio del #calciomercato, le indiscrezioni sono tantissime: talvolta c'è del vero, altre volte si tratta semplicemente di 'sondaggi' che, inevitabilmente, se riguardano nomi importanti finiscono sui giornali o sul web alle voci di ...

Calciomercato Serie A - il Napoli aspetta la risposta di Verdi : Milano, 13 gennaio 2018 - Week end senza calcio giocato, ma il Calciomercato per le compagini di Serie A va avanti. Il Napoli è in attesa della risposta da parte di Simone Verdi : il calciatore entro ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

Calciomercato Serie C - colpi in arrivo : il più importante vale quasi 1 milione Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] prosegue tra tante trattative, mille affari e, soprattutto, qualche ufficialita' che inizia ad arrivare e fa esultare i tifosi che immaginano gia' i successi dei nuovi acquisti con la loro nuova maglia. Tra le squadre più impegnate nel #Calciomercato, ci sono senza dubbio le tre big del girone meridionale: #Lecce, Catania e Trapani. Tutte e tre le societa' che combattono per il primo posto, puntano a ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Calciomercato Serie A : Inter - per la difesa c'è Lisandro Lopez : Milano, 12 gennaio 2018 - Non siamo ancora nella fase calda del Calciomercato , ma le compagini di Serie A sono sempre attive per rinforzare il proprio organico. L' Inter è ad un passo da Lisandro ...

Calciomercato Serie C : due big preparano un affare - tutto fatto Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] è sempre pronto a sorprendere. Le big, e non solo, sono pronte a concludere gia' i primi affari, senza attendere come consuetudine del mercato italiano necessariamente gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Trapani che in questo momento è vicinissimo all'acquisto di Corapi, trequartista del Parma in passato vicino anche al #Lecce. I siciliani sono ...