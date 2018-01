Calciomercato Milan News | trattativa in stand by per Gustavo Gomez al Boca

Calciomercato MILAN/ News - Paletta : più di un pretendente per lui - ma l'argentino... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - Jakub Jankto in arrivo? : Calciomercato Milan, Mirabelli e Fassone a caccia di Jakub Jankto E’ partito il Calciomercato, il Milan cerca di dare brillantezza e lucidità alla sua rosa, con dei nuovi innesti. Cosi Mirabelli e Fassone si sono rimessi all’opera, cercando di continuare quello fatto in estate. Ad oggi, però la situazione è più complicata, dopo i 315 milioni spesi in estate, la società rossonera dovrà stare molto attenta alle successive regole ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lavora alle cessioni : ecco chi lascerà Milanello Video : Dopo la meritata vittoria contro il Crotone torna il sereno in casa #Milan. I rossoneri sembrano essere usciti finalmente dall'impasse, dopo le tante difficolta' degli ultimi mesi. Nelle ultime partite, mister Gattuso sembra aver trovato il bandolo della matassa, e ciò potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione. Ad ogni modo, con il campionato in pausa fino al 21 gennaio, i radar dei dirigenti Milanisti sono puntati ...

Calciomercato Milan - Jankto ad un passo : la contropartita che sblocca l’affare con l’Udinese : Calciomercato Milan – Il Milan ha ritrovato un pò di tranquillità con Gennaro Gattuso in panchina, la squadra rossonera è reduce dal successo anche se non entusiasmante contro il Crotone. La dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato, pronto un colpo importante per il centrocampo, si tratta di Jankto dell’Udinese, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si avvicina uno scambio di prestiti con il difensore ...

Calciomercato Milan - Borini e Andrè Silva via? Arriva il commento ufficiale della società : Calciomercato Milan – Nei vari quotidiani sportivi in edicola questa mattina si parla di un possibile addio di Borini e Andrè Silva dal Milan. In particolare l’esterno ex Liverpool e Roma sarebbe finito nel mirino del Torino di Mazzarri, mentre per il portoghese si parla di un video apparso in rete in cui non festeggia l’ultima vittoria segno di un ‘mal di pancia’ evidente. Nel consueto spazio ‘Edicola ...

Calciomercato Milan - possibile un doppio colpo in attacco : ecco i nomi Video : Il #Milan ha disputato un inizio di stagione davvero molto deludente, tanto che al momento si trova fuori dalla zona Europa League, diventato ormai l'obiettivo minimo della squadra allenata da Gennaro Gattuso. L'ex giocatore rossonero è subentrato a Vincenzo Montella nel ruolo di allenatore, ma il Milan non sembra avere acquisito un'identita' precisa a livello di gioco. Perciò, la dirigenza rossonera potrebbe mettere a segno alcuni colpi di ...

Calciomercato Serie A - il Milan vuole Jankto : Milano, 7 gennaio 2018 - Il campionato va in pausa - le ostilità riprenderanno il 21 gennaio -, mentre il Calciomercato è solamente all'inizio. Il Milan , reduce da un inizio di stagione abbastanza ...

Trattative Calciomercato - le notizie del giorno : Napoli vicino al colpaccio - mosse di Inter e Milan! : Trattative calciomercato, le notizie del giorno – La settimana che sta per iniziare si preannuncia ricca di Trattative, il mercato di gennaio è pronto ad entrare nel vivo. Le società possono approfittare della sosta per le vacanze per mettere in atto le proprie strategie e mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi necessari per colmare le lacune delle rispettive rose. Il Napoli si appresta a mettere a segno il colpo Simone ...

Calciomercato Milan/ News - Sempre viva la pista che porta a Jankto per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: non tramonta la pista che porta a Jankto dell'Udinese per il centrocampo, già seguito a fine estate.

Calciomercato Milan - attenzione a non commettere gli stessi errori del passato : Calciomercato Milan – Il Milan negli ultimi anni si è reso protagonista di alcune scelte di Calciomercato rimpiante ampiamente. Calciatori cresciuti nel vivaio rossonero e scartati troppo presto, facendo contente altre squadre che adesso godono dei servizi dei calciatori in questione. Stiamo parlando dei vari Cristante, Darmian, Aubameyang… immaginate un po’ cosa sarebbe voluto dire averli adesso in rosa a costo zero dato che ...

Calciomercato Milan - si avvicina sempre più il primo colpo per gennaio : Calciomercato Milan – Fiducia ritrovata in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal successo contro il Crotone, adesso qualche giorno di riposo prima di pensare alla gara in trasferta contro il Cagliari. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, occhi puntati sul centrocampo. In particolar modo continua il pressing con l’Udinese per Jankto, la trattativa è a buon punto ...

