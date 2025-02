Lanazione.it - Da Staggia all’A1 di Pallanuoto. La bella storia di Giulio Bianchi

Leggi su Lanazione.it

Dalla Valdelsa ai massimi livelli nazionali della. Il portiere, classe 2008, diSenese, ha compiuto di recente l’esordio in A1 con i prestigiosi colori biancorossi della Rari Nantes Florentia. Il sodalizio reso celebre ovunque dalle imprese del grande Gianni De Magistris, ha accoltogià dal 2019 da Under 11. Quindi il giro della A2, appena quindicenne, e poi il campionato principale, con il debutto in occasione della partita della Rari, guidata da Luca Minetti, contro Catania.è subentrato al titolare, Cicali, nell’ultimo quarto del vittorioso confronto col punteggio di 16-10 alla piscina Nannini diriva a Firenze. "Lo staff mi aveva preparato con un po’ di anticipo all’evento. Comunque, un’emozione incredibile". Il coronamento di un sogno cullato dall’infanzia? "Faccio sport in acqua da quando avevo otto anni.