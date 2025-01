Inter-news.it - Camarda ceduto prima dell’Inter? Il Milan vaglia un’ipotesi – Sky

Francescopotrebbe esseredal, con la formula del prestito secco, nella finestra invernale di calciomercato. L’italiano salterebbe inevitabilmente il match contro l’Inter, previsto per domenica 2 febbraio.IL PUNTO – Francesconon sta trovando abbastanza spazio nelda quando Sergio Conceicao siede sulla panchina della squadra rossonera. Il calciatore italiano ha bisogno di giocare, stante l’importante potenziale che rischia di non sviluppare in assenza di un adeguato minutaggio. Per questo motivo, i rossoneri potrebbero prendere in considerazione di cederlo in prestito nella finestra invernale di calciomercato. Il Monza, come riferito da Sky Sport, sarebbe intenzionato ad accoglierlo in Brianza per i prossimi 6 mesi. Ora è attesa la decisione dei rossoneri, che in caso di cessione gli precluderebbero di disputare il derby contro l’Inter il 2 febbraio.