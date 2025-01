Lapresse.it - Volandri e Garbin al Quirinale: “Felici e soddisfatti, movimento in crescita”

“Devo dire che la stagione è iniziata nel modo giusto. La vittoria di Jannik ci dà tantissima fiducia. Ancora una volta abbiamo sfiorato la vittoria nel doppio con Simone e Andrea, peccato. Di nuovo Sonego nei quarti di uno slam. Unche continua a crescere”. Così il capitano della squadra maschile italiana della Coppa Davis Filippo, intercettato dai cronisti in uscita daldove i tennisti sono stati ricevuti da Sergio Mattarella. “Valore di Sinner per il tennis italiano? Soprattutto i più piccoli si appassionano ai grandi campioni e Jannik lo è sicuramente. Questo percorso secondo me è iniziato con la finale di Matteo Berrettini a Wimbledon e poi con il susseguirsi dei grandi risultati dei ragazzi che abbiamo, che non sono solo grandi giocatori ma anche degli esempi da seguire”, ha aggiunto