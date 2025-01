Oasport.it - Jannik Sinner: “Oggi mi sentivo alla grande. Shelton? Dovrò rispondere e restare concentrato”

Leggi su Oasport.it

continua nella propria corsa.Rod Laver Arena di Melbourne, il n.1 del mondo ha impartito una dura lezione al padrone di casa, Alex de Minaur. Ci ha provato l’australiano a cambiare le carte in tavola in questa sfida dei quarti di finale degli Australian Open, lottando su ogni singola p, ma la differenza conè troppo marcata e il 10° successo in altrettanti match è diventato realtà negli scontri diretti.6-3 6-2 6-1 lo score in favore del pusterese, che quest’si è presentato tirato a lucido e non sofferente come due giorni fa contro il danese Holger Rune: “mie in giornate come queste è tutto più facile, ma Alex (de Minaur, ndr.) è un giocatore molto combattivo. Siete stati molto sportivi e l’atmosfera è stata straordinaria in questo match“, ha affermato a caldo