Trump giura e firma subito gli ordini esecutivi. La resistenza al secondo mandato sarà più labile

In una Washington gelida e blindata, Donalds’appresta a insediarsi come 47° presidente degli Stati Uniti e a rientrare alla Casa Bianca, che aveva lasciato quattro anni or sono, sconfitto e bollato dall’ignominia per avere ordito l’attacco alla democrazia del 6 gennaio 2021.Dopo avereto sotto la Rotunda del Congresso, per la prima volta al chiuso dal 1985,intende emanare decine di, che riguardano la sospensione del bando di TikTok – l’app è già tornata a funzionare ieri, dopo poche ore di auto-sospensione, un’iniziativa pubblicitaria per sé e per-; l’inizio della deportazione dei migranti senza documenti, cioè illegalmente negli Stati Uniti; la grazia ai sovversivi del 6 gennaio.Altre materie toccate potranno essere l’applicazione di dazi universali o specifici Paese per Paese e differenziati per tipo di prodotti; l’energia; l’ambiente; una riforma fiscale a vantaggio di aziende e ricchi; l’innalzamento del tetto al debito federale e tagli ai programmi di spesa federali.