Romadailynews.it - Roma: Ferrara (M5s), solidarieta’ a coppia gay, importante approvare delibera contro l’odio

Leggi su Romadailynews.it

Massimaa Marco e Andrea, che “per anni hanno subito vessazioni e addirittura dei tentativi di avvelenamento da parte dei vicini di casa: tutto questo per il solo fatto di essere omosessuali. Un episodio avvenuto proprio nella nostra, che ci ricorda quanto sianon solo scendere in piazza a manifestare, ma anche promuovere un intervento attivo delle istituzioni sui temi delle intolleranze”.Cosi’ in una nota il Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo.“Ecco perche’ gia’ dall’anno scorso, insieme al Partito Gay e con la firma di alcuni consiglieri Pd, abbiamo presentato unarazziale, etnico, religioso e di genere, che tra le varie iniziative istituirebbe nella Capitale la Giornatal’omobitransfobia. Il nostro atto e’ ancora in attesa di essere discusso in Campidoglio: rinnoviamo l’invito a tutti i consiglieri a dare il proprio contributo nel rendereuna citta’ piu’ sicura e tollerante”.