Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: padrone di casa avanti nel 4° set 15-9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-12 Perovic per Weitzel che chiude un veloce primo tempo.17-11 Perovic sbaglia la battuta.16-11 Ace di Perovic o, meglio, errore di De Gennaro in ricezione.16-10 Primo tempo di Weitzel su palla di De Bortoli.16-9 Ricezione fallace di.15-9 Completamente fuori il colpo di Simone Lee.Time out chiamato da Andrea Pistola.14-9 Palla out, cambia il punteggio. +5.13-10 A segno Bici. Palla che sembrava fuori. Santarelli chiama il check.13-9 Strettissima la schiacciata di Zhu !Videocheck in corso per il muro di Zhu Ting. Tutto regolare. 12-9 Muro di fahr su Bici. Tornata in palla.11-9 Wolosz trova Sarah Fahr e fanno 11.10-9 Spariglia le carte in tavola il pallonetto di.10-8 Super De Gennaro che prima sbaglia la ricezione ma poi prende una palla incredibile che trova Gabi per la chiusura.