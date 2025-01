Superguidatv.it - Zelig 2025: conduttori, chi sono i comici e quando in tv la nuova edizione

Dopo l’ultima puntata andata in onda due anni fa, torna unaimperdibiledi. Scopriamo insieme chi saranno i, iche parteciperanno eandrà in onda in tv.con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada:in tv eLa storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è al timone della 22esimadi. Il programma comico, targato Mediaset, è pronto a far divertire il pubblico da casa con i suoiche porteranno sul palco siparietti e sketch. La prima puntata diè prevista per mercoledì 15 gennaio, in prima serata su Canale 5.Ma chi saranno i trentache si alterneranno sul palco del TAM, Teatro degli Arcimboldi di Milano? Non potranno mancare coloro che hanno fatto la storia del programma come Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.