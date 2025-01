Lanazione.it - Giornate Porte Aperte all'Isis Valdarno

Arezzo, 09 gennaio 2025 – L'di San Giovanni apre le suenelle date dell'11, 18 e 19 gennaio 2025, con gli ultimi Open Days dedicati alla presentazione dell'anno scolastico 2025-2026. Ad accogliere i visitatori ci sarà la Dirigente Scolastica, insieme al personale docente e agli studenti tutor, pronti a illustrare le tante opportunità formative offerte dall'Istituto, a rispondere alle domande delle famiglie e a guidare i ragazzi verso una scelta consapevole e informata. Durante gli Open Days sarà possibile esplorare gli spazi innovativi dell'Istituto, dai laboratori hi-tech alle aule specialistiche, scoprendo come l'trasforma la teoria in pratica. Durante gli Open Days, le famiglie potranno visitare gli spazi innovativi dell'Istituto, tra cui i laboratori hi-tech e le aule specialistiche, dove la teoria si trasforma in azione.