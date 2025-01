Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli: parla Domenico Maietta

Hato anche del, ex difensore (anche) del Verona e un passato nelle giovanili della Juventus, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Danilo è realmente un calciatore che può alzare l’asticella del? “Stiamondo di un difensore top. Danilo è stato un giocatore importantissimo, e la sua carriera lo dimostra. È ancora un calciatore di grande valore. Anche se ora è stato messo ai margini della Juventus, Conte lo conosce bene e lo apprezza, al punto che si dice lo voglia portare a. Danilo può dare tanto, sia come calciatore sia come uomo. È sicuramente in grado di fare bene anche al. Non conosco tutte le dinamiche interne, ma quando un nuovo allenatore arriva, come nel caso di Thiago Motta, porta le sue idee e fa le sue scelte, spesso condivise con la società”.