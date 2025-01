Ilrestodelcarlino.it - Alberi abbattuti lungo il Savio: "Il Comune ha il dovere di vigilare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nicoletta Bettini, a nome del "Gruppo" (in difesa dell’ecosistema fluviale), indirizza una lettera aperta al sindaco Lattuca, ponendo nel contempo, all’attenzione di tutti i cittadini la vicenda del 21 dicembre scorso, nell’area Ca’ Bianchi, che ha visto l’abbattimento di un gran numero di piante sanel’argine del fiume. Nella circostanza, nella zona si era radunata una piccola folla eterogenea impotente "davanti - così si afferma nella missiva - ad operai di una ditta che si occupa normalmente di realizzazione di strade e opere in cemento armato, alla guida di pesanti cingolati che segavano parecchi tronchi a raso, risparmiandone non si sa con quale criterio altri isolati, e distruggendo completamente il sottobosco e l’habitat di tanti animali: un patrimonio boschivo di 50 anni di vita e sul quale era stato investito come bene".