Tvplay.it - Altro che Vlahovic, valzer di punte: Osimhen e non solo, colpo di scena

La Juventus continua a lavorare alla cessione dima l’operazione si sta rivelando più complicata del previsto. Ecco perché.Resta un rebus di difficile decrittazione il futuro di Dusan. L’unica certezza, al momento, risiede nel fatto che la trattativa relativa al rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026 è da tempo finita su un binario morto. Le parti, dopo aver annullato il meeting natalizio, non hanno più avuto modo di confrontarsi e provare ad avvicinarsi alla fumata bianca rendendo, di fatto, inevitabile la separazione al termine dell’attuale stagione. Dove proseguirà la carriera dell’ex Fiorentina, però, non è ancora chiaro.chedie nondi(LaPresse) TvPlay.itL’addio alla Vecchia Signora, in realtà, si sarebbe potuto concretizzare già durante il mercato invernale alla luce del forte interesse mostrato dal Fenerbahce.