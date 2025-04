Quifinanza.it - Allergie, una persona su due si ammalerà nel 2050 per ambiente e mutamenti climatici

Ognuno la pensi come vuole, sul clima. Ma non ci sono dubbi che lesono in crescita, e a soffrirne saranno sempre più persone, soprattutto tra i bambini ma non solo. Insomma, siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sanitaria.C’è stato un aumento del 30% le malattie allergiche e respiratorie in tutto il mondo negli ultimi due decenni. E l’Oms prevede che nelil 50% dell’intera popolazione mondiale sarà colpita da, in particolare i bambini. Sotto accusa l’aumento delle temperature globali, l’alterazione dei modelli meteorologici e l’intensificazione di eventiestremi. Gli esperti della SIAIP (Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica) lanciano un appello in otto punti per fronteggiare la situazione.Inquinamento e climaSpiega Michele Miraglia del Giudice, Presidente SIAIP:“Il riscaldamento globale causa un anticipo della stagione pollinica in molte regioni del mondo che permette l’aumento della concentrazione di biossido di carbonio, sostanza in grado di stimolare una maggiore produzione di polline da parte, ad esempio, di betulle e ambrosia, responsabili di moltissime reazioni allergiche”.