Mistermovie.it - Mister Movie | South Park Stagione 27, Preparati al Caos con la Data Uscita e Anticipazioni!

Leggi su Mistermovie.it

Amanti di, segnatevi questa! Dopo oltre due anni di attesa, la27 debutterà il 9 luglio su Comedy Central.Ritorna:die Prima Anticipazione sulla27Cosa aspettarti? Beh, il teaser promette il solito mix di satira tagliente e situazioni assurde, con una frase che anticipa l'uso di ketamina e "giochi" con il governo. La serie, creata da Treyer e Matt Stone, non ha perso il suo tocco irriverente.a un ritorno in grande stile!Distruzione, Ketamina e. Diddy? Un Assaggio delin ArrivoIl teaser della nuovadiè un vero concentrato di follia. Inizia con immagini reali inquietanti, per poi esplodere nell'animazione che tutti conosciamo. Randy Broflovski che chiede alla figlia di usare ketamina? Case che bruciano, la Statua della Libertà abbattuta, aerei che precipitano e.