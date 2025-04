Amica.it - Dalla storia dell'iconico motivo Flora di Gucci, alla scoperta dell'archivio attraverso le interpretazioni di nove artisti contemporanei

Sulla sponda sinistra’Arno – Oltrarno per chi Firenze la bazzica, “di là d’Arno” per chi invece la abita – si staglia magnifico Palazzo Settimanni. Facciata settecentesca e finestre a oblò nel sottotetto, 2.800 metri quadrati su cinque piani, guarda su viae Caldaie al civico 7, nel cuore del quartiere Santo Spirito. Acquistato danel 1954, diventa da subito sede di laboratori e magazzini che, dal 1971, vengono trasferiti nello stabilimentoCasellina a Scandicci, poco fuori città. Tra le pareti di pietra e lungo i corridoi in cotto, cominciano così ad accadere cose nuove; le aree si svuotano e diventano showroom e location di sfilata (l’ultima, un défilé uomo nel 1995, sotto la guida di Tom Ford), per trasformarsi al compimento dei 100 annia Maison nel 2021 in casa