Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha fatto sfilare con una maschera a forma di pene davanti a Jay-Z e Beyoncé. Mi ha umiliato”: nuova denuncia contro il produttore e rapper

Altra tegola in testa su, in carcere per traffico della prostituzione e violenze e in attesa di processo che si dovrebbe celebrare il 5 maggio. Unapresunta vittima, Joseph Manzaro della Florida, ha presentato una, sostenendo che è stato violentato, aggredito sessualmente e costretto a indossare unadia una festa organizzata dal magnate dell’hip-hop nel 2015. Lo riporta Page Six, La presunta vittima cita diversi nomi di celebrità che avrebbe visto alla festa nella sua causa, tra cui Jay-Z,, LeBron James, Gloria ed Emilio Estefan e tanti altri. Tutti vip e pezzi da novanta del mondo della musica. Gli avvocati di Gloria ed Emilio Estefan “negano fermamente le accuse mosse”.Un portavoce di LeBron James ha dichiarato: “Quanto affermato è palesemente falso e non merita nemmeno un report di smentita o una risposta.