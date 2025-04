Masters of the Universe | la prima foto ufficiale di He-Man

Leggi su Cinefilos.it

of the: ladi He-ManAl CinemaCon è stato mostrato il primo sguardo all’attesissimo adattamento cinematografico di “of the“. Nonostante alcune riprese scarse dal set, la convention è rimasta abbagliata da ciò che Amazon MGM ha messo in moto con le star Nicholas Galitzine e Camila Mendes sotto la direzione di Travis Knight.“È la rinascita di questo mondo incredibile”, ha detto il produttore Jason Blumenthal dal set. Il regista Knight ha parlato del suo amore di lunga data per i giocattoli e per l’amata serie animata degli anni ’80 (aveva un taglio di capelli alla He-Man da bambino, ha rivelato). Ha anche mostrato alcuni pezzi di scena enormi che hanno guadagnato urla di approvazione dalla folla, tra cui il pianeta immaginario Eternia e l’iconica Spada del Potere di He-Man.