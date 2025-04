Lanazione.it - Rsa da record: sei fra centenarie e ultracentenarie nel Pio Istituto Sant’Anna di Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 3 aprile 2025 - Mentre il presente e il futuro delle Rsa toscane sono al centro del dibattito politico, fra proteste e polemiche, una piccola realtà fiorentina festeggia un insolito. Nella residenza per anziani del Piosi contano infatti, al momento, ben sei frae ultra. Anzi, fino a poche settimane fa, se ne registravano addirittura sette, la più anziana delle quali, Vera, è arrivata alla veneranda età di 107 anni. Oggi, nella struttura gestita da religiose in via Benedetto Fortini, sulle colline a Sud di, la decana è Adina Ferrari, 104 anni, un passato da stenografa ma anche da abilissima sciatrice. Di un anno più giovane Marina Ciani, 103 anni, già nota sarta, molto apprezzata e conosciuta aproprio per il suo lavoro.