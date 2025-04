NBA | Cleveland batte ancora i Knicks Miami sbanca Boston

Leggi su Sportface.it

Nuova prova di forza deiCavaliers, che nella notte di NBA 2024/2025 battonoi New Yorke si confermano sempre più in testa alla Eastern Conference. I Cavs confermano i rapporti di forza visti durante tutto l’arco della stagione,ndo per la terza volta in altrettante partite i. Tutto questo a ormai una ventina di giorni dal via alla post season. La squadra di casa comanda le operazioni fin dall’inizio, piazzando poi lo strappo decisivo nel terzo quarto: 124-105 il risultato finale. Donovan Mitchell chiude con 27 punti, seguito dai 21 di Jarrett Allen; a New York non basta la doppia doppia di Karl-anthony Towns (25 punti e 13 rimbalzi) e i 23 punti di OG Anunoby.CALENDARIO COMPLETO E CLASSIFICHE AGGIORNATEShai Gilgeous-Alexander – Foto Alonzo Adams-Imagn Images/Sipa USANBA: SGA raggiunge Michael Jordan,cade controchiama, Oklahoma City risponde: i Thunder, infatti, infilano l’undicesima vittoria di fila imponendo la seconda sconfitta consecutiva ai Detroit Piston (119-103).