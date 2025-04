Anteprima24.it - Dazi: Coldiretti Salerno, a rischio mozzarella, vino e pomodori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La decisione del presidente Usa Trump di introdurresui prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi Europei danneggerà pesantemente le esportazioni anche in provincia di, in particolare di, olio,”. A scriverlo, in una nota,. “Negli ultimi due anni, con la guerra in Ucraina, il nostro export è già stato largamente penalizzato – spiega il direttore Enzo Tropiano – per l’impossibilità dei nostri prodotti di arrivare nei supermercati di Ucraina e Russia, due paesi che negli anni precedenti avevano garantito una buona fetta di esportazione per i nostri prodotti. Il valore dell’export nazionale è diminuito verso quelle aree ma era stato compensato, in parte, dall’export verso altri paesi e in particolare verso gli Stati Uniti.