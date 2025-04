Lanazione.it - “L’ultima cena” tra arte, storia e agricoltura

Firenze, 3 aprile 2025- Sabato 12 aprile l’Abbazia di San Martino in Campo aprirà le sue porte per un appuntamento davvero particolare: un convegno dedicato alla riscoperta del, letta attraverso l’, lae l’. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “I Ragazzi della Leonardo” e coordinata dal suo presidente - Marco Pippucci - intende offrire uno sguardo nuovo su questo episodio così centrale nella tradizione cristiana, ma anche così ricco di spunti attualissimi in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo. La giornata si aprirà alle 15 con una visita guidata all’Abbazia condotta da Umberto Natali. A seguire, lo studioso Massimo Vinattieri presenterà il suo polittico dedicato alla vita di San Martino, regalando al pubblico un’occasione preziosa per conoscere l’sacra del luogo e il contesto storico che la circonda.