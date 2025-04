Comingsoon.it - Pamela Anderson, la vera ultima Showgirl

Al cinema da oggi, 3 aprile, con Be Water Film The Last, il film in cui laha recitato nei panni di una ballerina di Las Vegas a fine carriera: e l'identificazione tra lei, simbolo indiscusso di un'epoca oramai tramontata, e il suo personaggio è totale. Tanto da aver meritato una nomination al Golden Globe.