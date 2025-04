News.robadadonne.it - Assorbenti gratis nelle scuole superiori: la Valle d’Aosta è la prima regione italiana a farlo

Leggi su News.robadadonne.it

Laè laa schierarsi apertamente contro la tampon tax, offrendo alle studentesse di tutte lesecondarie di secondo grado, comprese le paritarie, dei suoi 74 comuninei distributori dei bagni femminili.Una misura che risponde alla questione sollevata dagli studenti già nel 2022 e che ha il chiaro obiettivo di abbattere stigma e pregiudizi sulle mestruazioni, oltre che ad aiutare le studentesse che provengono da situazioni economiche più difficili.Lo slogan, “Il ciclo non è una scelta” chiarisce ulteriormente le intenzioni del progetto: occorre parlare senza imbarazzo di mestruazioni, per una società più inclusiva e consapevole.“L’idea nasce da un bisogno reale ribadito dagli studenti – sono le parole di Jean-Pierre Guichardaz, assessore al Sistema educativo della– Siamo lain Italia in cui la Sovrintendenza ha portato avanti un progetto del genere in tutte le