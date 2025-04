Lapresse.it - Dazi: Cina, protezionismo non porta da nessuna parte

Milano, 3 apr. (LaPresse) – “Non c’è nessun vincitore in una guerra commerciale e ilnonda”. Lo ha detto unvoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, reagendo al piano diUsa annunciato ieri sera da Donald Trump, che include tariffe del 34% per la. Pechino ha anche esortato gli Stati Uniti “a correggere immediatamente i propri errori e a risolvere le differenze commerciali con altri Paesi, inclusa la, in modo equo, rispettoso e reciprocamente vantaggioso”.