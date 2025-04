Cina | Usa ritiri dazi o risponderemo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.05 Pechino ha chiesto agli Usa di "annullare immediatamente" i nuovi, che "mettono a repentaglio lo sviluppo economico globale". Il ministero cinese dell'Economia ripete che "non c'è vincitore in una guerra commerciale e non c'è via d'uscita per il protezionismo". IUsa "non sono conformi alle norme del commercio e danneggiano gravemente legittimi diritti e interessi delle parti coinvolte. Poi: la"si oppone fermamente" aie adotterà "contromisure per salvaguardare i suoi diritti e interessi".