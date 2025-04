Lanazione.it - Club Arezzo centra la vittoria a Pisa

, 3 aprile 2025 –la. Tornano prontamente allai Botoli guidati da coach Morelli che dopo un primo set incerto si sbloccano e conquistano unarotonda contro la TurrisI nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Primo set contratto per i nero amaranto, il gioco stenta a decollare e gli errori banali sono troppi, nessuna delle due formazioni però trovano lo slancio e si va a braccetto fino al 24-24 quando i padroni di casa danno la zampata vincente e si aggiudicano il parziale per 26-24. Seconda frazione i Nero Amaranto trovano delle buone giocate, Luatti si appoggia aili Scarpato e Ricci autori di una buona prova, gli ospiti non trovano contromosse e il set scivola via senza troppi intoppi, se lo aggiudicano gli aretini per 25-15.